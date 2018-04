Campagne de commercialisation de l'arachide : Les opérateurs demandent aux huiliers de solder leurs factures qui s'élèvent à plus de 18 milliards de francs

Les membres de la fédération nationale des organismes privés, stockeurs et transporteurs( Fnops/T), se sont réunis ce matin à Kaolack pour se pencher sur les problèmes relatifs à la filière arachidière, notamment la commercialisation et la mise en place des semences. Au sortir de cette rencontre, les opérateurs ont tenu un point de presse pour communiquer sur ces points saillants. " Durant nos discussions, nous avons invité les huiliers à solder le plus rapidement possible les factures pour permettre aux opérateurs de terminer de manière correcte la campagne. Les factures s'élèvent à un peu moins de 17 milliards de Fcfa pour la Sonacos et de 18 milliards 800 millions pour l'ensemble des huiliers", a déclaré le président national de la (Fnops/T), Modou Fall.



" Depuis plus de 2 mois, la Sonacos n'a réglé aucune facture. Il n'y a que des promesses depuis le mois de janvier. On nous promet qu'il y a 52 milliards qui vont être virés à la banque peut-être d'ici un peu moins d'1 mois. C'est pourquoi, nous invitons l'État à payer les arriérés des factures pour permettre un bon déroulement de cette présente campagne", a ajouté le président de la (Fnops/T) dans la zone centre, Cheikh Tall.



Mr Tall d'affirmer : " On nous a notifié la mise en place des semences. Mais il y a des graines qui sont entre les mains des paysans et des stocks au niveau des opérateurs. Cependant, il y a toujours des agios bancaires qui continuent de nous frapper et c'est sûr que cela aura des conséquences extrêmement néfastes..."