Campagne de commercialisation de l'arachide : Le FNOPST émet des réserves.

Le Conseil d'administration de la fédération nationale des organismes privés et stockeurs et transporteurs (Fnopst) des zones centre (Factick, Kaolack, Tambacounda et Kaffrine) a organisé une réunion pour tirer un bilan sur la campagne de commercialisation et des semences de l'année 2018. Face à la presse, ces derniers ont émis des inquiétudes relativement au bon déroulement de la campagne de commercialisation. En effet, à quelques jours du démarrage de la campagne, le Fnopst semble très inquiet. "Pour un bon démarrage, il faut que l'Etat commence à payer les factures sur les semences précédentes", a martelé le président national de la Fnopst, Modou Fall.