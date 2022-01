Campagne de commercialisation de l’arachide : 112. 794 tonnes en 2021 contre 74.885 tonnes en 2020 à pareille époque (Moussa Baldé, Maer)

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural fait présentement face à la presse pour s’exprimer, après 41 jours de campagne de commercialisation de l’arachide, devant la presse. Une occasion pour le ministre Moussa Baldé, de donner les informations nécessaires sur cette campagne de commercialisation. Ainsi, le ministre estime que « c’est une campagne qui a débuté dans de très bonnes conditions ».



Pour cette année, la campagne de commercialisation de l’arachide est à 112.794 tonnes contre 74.885 tonnes l’année dernière. Ce qui permettra au ministre de dire « que la campagne de cette année est bien partie. »



Par ailleurs, malgré le résultat salutaire, Moussa Baldé rappelle que l’année dernière les exportateurs chinois ont commencé leurs activités avant que les autorisations ne soient validées, le 10 janvier 2021. « Le contexte qui a été favorable en 2019 et 2020 est différent par rapport à cette année parce que les produits de première nécessité sont devenus plus cher, d’où une exportation moins compétitive », ajoutera le ministre de l’agriculture.



Me Moussa Baldé de préciser que le président de la République a instruit le gouvernement de lever la taxe pour permettre aux exportateurs d’acheter convenablement des graines.