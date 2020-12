Dans la deuxième édition de sa quinzaine de "face à la presse", le gouvernement du Sénégal a abordé plusieurs questions de l'heure, notamment celle relative à la commercialisation de l'arachide.

Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural répondant sur l'aspect du tonnage d'arachide déjà collecté, a soutenu qu'après 18 jours, "5.000 tonnes ont été déjà collectées", ajoutant que la campagne est loin d'être terminée d'autant les récoltes sont toujours en train d'être menées.

Cependant, il a précisé que "la campagne de commercialisation a débuté plus tôt que prévu. Il est dès lors question d'être optimiste pour une bonne commercialisation."



Par ailleurs, le ministre de l'agriculture estime qu'un millier de points de collecte a été recensé et des tonnages importants ne sont pas encore livrés. Le Pr Moussa Baldé rassure aussi sur l'exportation de graines : "Aucune graine n'est encore exportée à l'étranger. La campagne de commercialisation, c'est plusieurs acteurs donc, la concertation et le consensus sont de mise..."