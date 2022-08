Campagne de Reboisement 2022 : avec l'appui de l'ASERGMV, Agnam Goly vert lance la 2e année de reforestation de la commune.

Le projet Agnam Goly vert a pour objectif la plantation d'arbres au sein du village pour faire de Agnam un environnement accueillant, propre, vivable et habitable.



Durant les deux premières phases de leurs activités, 1.392 plants ombragés et fruitiers ont été reboisés au niveau des axes routiers, dans les lieux publics et dans les concessions. Il faut signaler qu'une bonne partie de ces plants est produite par la pépinière du village mise en place par l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV).



Dans cette pépinière des gens sont formés sur place par l'agence, conformément à sa volonté de matérialiser la participation communautaire à la mise en œuvre du PSE/Vert. C'est fort des résultats obtenus, que le chef de village a gracieusement mis à leur disposition un espace d'environ 1 ha qui sera aussi érigé en pépinière.



Agnam Goly vert compte ainsi sur l'agence, pour mettre en place une deuxième pépinière. Le coordonnateur de Agnam Goly vert, Moussa Sall, invite les autres villages à s'impliquer dans le reboisement pour que "la grande muraille verte soit une réalité dans le Fouta..."