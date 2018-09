Campagne collecte parrainage : Macky Sall désigne ses délégués régionaux dont d’anciens candidats à la Présidentielle

Le Président de la République Macky Sall a désigné ses délégués régionaux pour la campagne de parrainage de sa candidature. Des délégués régionaux avec dans leur rang d’anciens candidats à la Présidentielle comme Moustapha Niasse à Kaolack, le Sg du PS Ousmane Tanor Dieng à Thiès ou encore Robert Sagna à Ziguinchor. Pour le reste c’est le 1er ministre qui est chargé de coordonner la gestion du parrainage à Fatick, Sidiki Kaba à Tambacounda et la Région de Dakar est dirigée par sa tête de liste lors des dernières élections législatives Amadou Ba.

Pour les autres régions on retrouve respectivement Mansour Faye à Saint – Louis, la socialiste Aminata Mbengue Ndiaye à Louga, Mamadou Talla à Matam, l’ancien ministre de l’environnement Abdoulaye Bibi Baldé à Kolda, le ministre du travail Abdoulaye Diop à Sédhiou, Pape Diouf, ancien ministre sous Wade et qui a rejoint les rangs de l’APR est à Diourbel, le député Yaya Sow est à Kaffrine et enfin Aïssatou Aya Ndiaye coordonne la région de Kédougou.

Madame Aminata Touré avait dès le début de la campagne, été désignée Coordonnateur national.

Les Délégués régionaux ont pour mission la coordination des opérations de collecte des parrainages dans leur région respective. Ils doivent s’assurer du renseignement correct des fiches de parrainage, selon le canevas arrêté par le Ministère de l’Intérieur ; tout en veillant particulièrement au respect des prescriptions et interdictions édictées en la matière, renseigne par ailleurs le Candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar.