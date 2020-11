Prenant part aux échanges entre le gouvernement et la presse nationale et internationale, ce 24 novembre, le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé a renseigné sur la production arachidière de l'année 2020.



Elle est estimée à 1 million 800 mille tonnes, a-t-il confié, rassurant sur les dispositions qui ont été déroulées pour assurer une bonne tenue de la campagne de commercialisation de la variété.



Selon lui, cette campagne 2020 peut générer jusqu'à 600 milliards Fcfa au moins avec un prix au kilogramme fixé à 250 Fcfa. Moussa Baldé confie toutefois que les producteurs ont jusqu'au 25 mai prochain pour écouler leur production après le démarrage de la campagne officialisée depuis le 23 novembre dernier.