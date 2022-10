Campagne agricole et concertation sur le loyer et les prix : Le coup de gueule d’Élimane Diouf (SG CSA)

Les centrales syndicales ne sont pas invitées dans les concertations initiées par l’État du Sénégal pour discuter sur les prix des denrées et du loyer. C’est la bombe lachée par le secrétaire général de la confédération nationale des syndicats autonomes du Sénégal.



Dans une déclaration lue à Dakaractu, Élimane Diouf dénonce la mise à l’écart des centrales qui sont partie intégrante des commerçants, des industriels, de l’État et des consommateurs.



« Les centrales syndicales ne sont pas impliquées dans les concertations en cours. On ne sait pas pourquoi on n’est pas invité. Le gouvernement prendra des mesures par rapport à ce qu’il peut, le patronat du commerce et les industriels plus les consommateurs. Nous sommes sur les deux fronts. Comme ils ont privilégié les associations consuméristes, nous attendons », note le syndicaliste.



Cependant, le syndicaliste d'ajouter qu' « il propose la baisse du loyer à nouveau, la baisse du prix et la mise en place d'un dispositif de suivi. Sur cette situation, nous attendons des résultats. Ce qui veut dire que tout ce qui a été fait est tombé à l’eau. Il faut reprendre à zéro... »



Ainsi, dit-il qu’ils sont en train de faire la gestion des prix sans nous parce qu’ils ne nous sont pas impliqués dans les perspectives de recherche de solution. Tant qu’on ne maîtrisera pas la gestion des prix, toutes les démarches gouvernementales seront vaines. Toutes les améliorations qui ont eu sur les salaires des fonctionnaires seront vaines aussi. Certainement c’est ce qui serait à l’origine de l’appellation « gouvernement de combat », précise Élimane Diouf.



Revenant sur la situation agricole de cette année, le syndicaliste dénonce une gestion qui a empêché les agriculteurs d'avoir accès à l’engrais. « La campagne agricole ou la population agricole n’avait pas beaucoup de semences, les prix des engrais étaient inaccessibles avec un sac d’engrais de 50kg à 25.000f, c’est inhumain. Beaucoup ont fait leurs cultures sans engrais. Surtout que le paysan en période d’hivernage vit une période de soudure... »