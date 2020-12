Campagne agricole à Kolda : mécanisation, commercialisation et satisfecit des producteurs…

Au Fouladou, l’agriculture est de plus en plus mécanisée ces dernières années rehaussant fortement les rendements dans le monde rural. Mais ces deux dernières années restent les plus marquées par cette mécanisation entrevue par une bonne commercialisation agricole et un satisfecit des producteurs.



Brahim Mamadou Ba, directeur du développement agricole de Kolda, estime que la mécanisation a joué un rôle prépondérant dans les bons rendements de cette année.



Moussa Mballo de Conadji Mally, commune de Saré Coly Salé, ne dira pas autre chose : « nous sommes satisfaits de la campagne agricole en cours car nous avons reçu les intrants à temps. Et l’utilisation des machines dans la chaine comme l’abattage cela nous évite les pertes et réduit la fatigue. J’ai cultivé de l’arachide et j’espère avoir de très bons rendements. Nous sommes satisfaits du nouveau prix de l’arachide. Nous remercions le président Macky Sall et le ministre de l’agriculture Moussa Baldé au passage. »