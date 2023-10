Campagne agricole 2023 : « La subvention de cette année a dépassé les 100 milliards » ( Ministre des Finances)

Le ministre des Finances et du Budget a présidé le conseil national du crédit ce jeudi 5 octobre 2023. Mamadou Moustapha Bâ a révélé en présence des directeurs de banques et membres du conseil que « le gouvernement a fait beaucoup d’efforts pour le financement des intrants agricoles et la campagne de cette année. Le chef de l’Etat pour la première fois a subventionné à hauteur de 100 milliards le secteur de l’agriculture. Elle a servi à mettre à la disposition des paysans de l’engrais, des semences, le prix du coton, … » dit-il.







Poursuivant son propos, le ministre ajoute que « cette subvention a servi aussi à acheter le matériel agricole. Les besoins de la campagne sont évalués à des centaines de milliards » conclut-il.