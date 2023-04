Campagne agricole 2023-24 : les chiffres de la répartition des 100 milliards FCFA de financement.

L’objectif global de la campagne est d’assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, développer une meilleure résilience face aux divers aléas afin d’impulser un développement économique et social, à l’horizon 2035. L’objectif global de la campagne est d’assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, développer une meilleure résilience face aux divers aléas afin d’impulser un développement économique et social, à l’horizon 2035.

Le programme de la campagne agricole 2023-24 a été présenté par le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, ce 27 avril, à l’occasion d’un conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne prochaine. Celle-ci sera basée sur un appui financier exceptionnel de 100 milliards de francs CFA réparti entre les différents engagements.La subvention des engrais, les programmes d’introduction de nouvelles cultures, la dette paysanne, la protection phytosanitaire entre autres ont été pris en compte dans la répartition du budget.Les 40% de cette manne financière soit 40 065 797 500 FCFA sont consacrés pour la subvention des engrais (180 500 Tonnes) avec 50 000 Tonnes de phosphate, contre 49 702 585 800 FCFA l’année dernière (167 265 Tonnes).15, 747 milliards FCFA seront accordés aux espèces diverses notamment le riz, le niébé, le maïs, le sorgho, le fonio, les pastèques, le manioc et le sésame contre 12 905 250 000 FCFA pour la campagne précédente.24, 255 milliards FCFA seront utilisés pour les semences d’arachide contre 14 412 790 000 FCFA l’année dernière. En ce qui concerne la pomme de terre, un budget prévisionnel de 9 milliards FCFA sera dégagé et 350 millions FCFA pour l’agriculture urbaine notamment le micro-jardinage.455 millions FCFA sont arrêtés pour les programmes d’introduction de nouvelles cultures. 2,250 milliards FCFA sont prévus pour compenser la dette paysanne contre 1 milliard FCFA l’année dernière comme appui aux cotonculteurs.La protection phytosanitaire aura un budget de 2, 750 milliards FCFA contre 1 milliard FCFA l’année dernière. Pour l’acquisition de matériel de culture attelée, une enveloppe de 1 622 895 000 FCFA est prévue. Comme appui en intrants pour la culture de décrue suite aux inondations, la manne financière prévisionnelle est de 3 055 150 000 FCFA et 100 millions FCFA prévus pour l’appui conseil.