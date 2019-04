Campagne agricole 2019-2020 : Le Premier ministre débute son « fast-track » avec un accroissement de la production.

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a présidé cet après-midi le premier conseil interministériel pour élaborer la campagne agricole préparatoire pour l'année 2019/2020.

Cette rencontre a vu la présence du nouveau ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, ainsi que d'autres acteurs du secteur agricole. Il a été l'occasion pour le Premier ministre, de formuler ses remerciements à l'endroit de l'ex ministre de l'agriculture à travers son bilan qui a conduit à 9,2℅ d'augmentation du PIB et une progression de toutes les filières. Cet accroissement doit, selon la porte-parole du gouvernement, voir la consolidation des acquis de la production agricole via l'appui de l'investissement privé et étranger. Pour maintenir le cap, le Premier ministre a instruit les ministres des finances et de l'agriculture de maintenir le cap et d'élaborer un programme de résilience aux changements climatiques pour mieux appréhender les difficultés liées à l'agriculture.