Campagne agricole 2019-2020/ Godaguène Sorokh : Distribution des sacs de mil labellisés et contractualisation entre PMP et Fournisseurs d'intrants par le projet PSEM

Le village de Godaguène Sorokh ( Région de Fatick), a abrité la cérémonie de distribution des sacs de mil labellisés et contractualisation entre PMP et Fournisseurs d'intrants, initiée par le projet USDA/PSEM/CLUSA.



L'activité clé dudit projet est l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles

du mil brut et transformé. " Pour cela, le Projet PSEM a mené beaucoup d’activités

d’accompagnement des producteurs et transformatrices. Au niveau de la production,

l’organisation des producteurs, la construction de 18 Pôles Multiservices paysans et unités de prétraitement ont permis de développer des relations commerciales entre les unités de transformation et les PMP", a informé la responsable commercialisation, Mme Bineta Coly.



Ainsi, pour permettre aux producteurs de fournir aux entreprises du mil de qualité, le Projet a accompagné les PMP pour une meilleure présentation et une

traçabilité de leurs produits en facilitant l’achat de sacs labellisés. " Pour rappel, l’achat des sacs a suivi un processus en six étapes : 1. Identification des fournisseurs

de sacs à Dakar ; 2. Recherche des informations (prix ; grammage; couleur; cliché, commande minimale; expérience dans le domaine…) ; 3. Collecte d’échantillons de sacs ; 4. Organisation d’une rencontre avec les Pôles pour partage des informations recueillies et choix du fournisseur ; 5. Mobilisation de la contrepartie des producteurs (80%); 6. Élaboration des demandes de subvention des PMP. Dans le cadre de la réalisation de l’étape 5, les gérants des magasins de stockage et des représentants des Présidents des Pôles ont choisi COFISAC parmi les quatre fournisseurs présentés. La conception d’un logo harmonisé pour les Pôles a permis de réduire le coût de conception des six initialement proposés.".



À cet effet, les sacs labellisés ont été conçus avec un label PMP pour les 06 pôles qui ont mobilisé et versé 1 699 200 F. Le Projet compte encore appuyer la distribution des sacs au niveau des pôles concernés...