Campagne "TAKKAL SA MASK": la Senelec et le PAD distribuent 150 000 masques pour 19 communes de Dakar

La Senelec et le Port Autonome de Dakar ( PAD) ont lancé ce mercredi 22 juillet 2020, la campagne de sensibilisation « Takkal SA MASK ». Un partenariat qui rentre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus au Sénégal. Pour cela, 150.000 masques vont être distribués à 19 communes de la région de Dakar.



Venu présider la cérémonie de lancement, le directeur général de la Senelec a souligné que la moitié du personnel de la Senelec est à Dakar. Selon Pape Demba Bitèye, aujourd'hui si Dakar est l'épicentre de cette pandémie, il devient normal de prendre notre responsabilité sociale et citoyenne pour faire face à cette pandémie.



C'est la raison pour laquelle, explique-t-il, nous avons conjugué nos efforts en compagnie des jeunes pour mettre à la disposition des populations des masques, comme les Sénégalais ne veulent pas aller vers les masques.



Pour sa part, le directeur général du Port Autonome de Dakar (PAD) a fait savoir que l'heure est grave. « Les cas sont en train d'être multipliés. C'est la raison pour laquelle le Port Autonome de Dakar ( PAD) et la Senelec vont mettre à la disposition des Sénégalais 150 000 masques dans 19 communes de Dakar », a laissé entendre Aboubacar Sadikh Bèye.



Et pour mettre en œuvre ce travail, le Dg du port souligne que des jeunes ont été recrutés pour sillonner toutes les communes ciblées afin de distribuer les masques aux populations.



À l'en croire, les deux entités ont misé sur toutes leurs forces et toute la logistique pour faire face à cette pandémie qui est en train de paralyser toute l'économie du pays, mais également la vie sociale des gens.