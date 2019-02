Campagne Présidentielle à Saint-Louis : les populations du Toubé et Ndiebene Gandiol déroulent le tapis rouge au Pr Mary Teuw Niane pour la réélection de Macky Sall

Après les visites effectuées dans les zones de Fass, Mpal et Ndiawdoune au niveau de l’arrondissement de Rao, Le professeur Mary Teuw Niane poursuit sa tournée dans le monde rural pour démanteler les quelques poches de résistance qui ont été décelées comme résistantes à l’adhésion de la coalition Macky 2019.

Le président du comité électoral départemental et sa caravane se sont rendus dans le Toubé, au niveau des villages de Gade Aly Diagne, Maka Toubé, Ndiébène Peulh, Ndiébène Ndialba, Ndiakhère, Diama Thiaguel, Keur Penda, Ngaye-Ngaye, Leybar, Ndiawsir, Gandon et de Rao Peulh pour rencontrer les ressortissants de ces localités.



Dans cette partie du département de Saint-Louis, les populations lui ont fait savoir qu’elles sont confrontées à des problèmes d’accès à l’eau potable, de connexion au réseau électrique, de pistes de production adéquates, de l’éducation des jeunes, de financements pour les femmes pour ne citer que cela. Partout où il est passé, MTN a été chaleureusement accueilli par les populations qui n’ont pas manqué d’esquisser des pas danse avant de le remercier pour ses nombreuses actions de développement à l’endroit des femmes et des jeunes.



Les responsables de sa mouvance l’ont également invité à tout mettre en œuvre pour mieux accompagner le développement de ces villages plus précisément en terme d’infrastructures de base.

Après avoir enregistré toutes les doléances de ces habitants du Toubé, le Pr Mary Teuw Niane a recensé toutes les préoccupations de ses parents wolof, maures et peulhs et promis de les étudier pour apporter des solutions adéquates avant de rappeler les importantes réalisations du président Macky Sall qui sont entre autres, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, les actions de développement de grande envergure dans le domaine de l’enseignement supérieur, le PUDC et le PUMA, des projets dont l’objectif principal est orienté vers un développement communautaire harmonieux de ces localités du Toubé.



Après l’étape de la commune de Gandon, la délégation du ministre de l’enseignement Supérieur n’a pas mis trop de temps pour se rendre dans la commune de Ndiébène Gandiol.



Dans cette partie du Gandiolais, l’ancien recteur de l’Ugb a visité les villages, de Tassinère, Moumba, Degou-Niay avant de prendre part au meeting de Thinor organisé par le MAS dirigé par l’ex directeur de l’ANA, Yérime Thioub. MTN a aussi présidé au grand rassemblement de Ricotte. Il faut dire que le meeting du Gandiolais a battu le record de participation des populations qui ont eu le privilège de recevoir lors de cette rencontre de mobilisation, Mme Tanor Dieng Mame Fily et le Docteur Amadou Dia du Parti Socialiste.



Le ministre de l’Enseignement Supérieur très inspiré, n’a pas manqué de rafraichir la mémoire des populations sur les réalisations du régime en place. MTN a aussi promis de soutenir financièrement les groupements de promotion féminine avant de s’engager à accompagner les jeunes dans la recherche d’emplois et la mise en œuvre de microprojets générateurs de revenus. Il a toutefois sollicité de ces populations leur voix pour donner un deuxième mandat au candidat de la coalition Macky 2019 au soir du 24 Février prochain.