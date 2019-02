Campagne Présidentielle à Saint-Louis : les militants de Mary Teuw Niane se distinguent à l’accueil du candidat Macky Sall

C’est une foule monstre et excitée scandant le nom de son mentor le ministre Mary Teuw Niane, qui a accueilli le candidat de la coalition BBY à la place Faidherbe



Pour cet accueil, le professeur Niane n’a pas lésiné sur les moyens pour permettre à ses lieutenants de bien organiser la visite du candidat Sall. À en croire Babacar Fall, Amadou Niane, Bamba Ka, Moussa Niang, Birahim Guèye etc., ce travail sans reproche a été minutieusement élaboré par le Pr Niane qui a tôt compris que les responsables politiques de sa posture ont le devoir de tout mettre en œuvre pour réserver un accueil chaleureux à leur porte étendard.



Au cours de son allocution, le Pr Mary Teuw Niane n’a pas manqué de lister les nombreuses réalisations de Macky Sall dans son département ministériel.

Dopé par la foule qui scandait son nom, l’ancien Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, s’est appesanti sur le soutien indéfectible du Président à l’endroit des acteurs de la pêche artisanale. Selon le MESR, les pêcheurs ont reçu plus de 200 moteurs hors-bord, plus une subvention de 2 millions de nos francs, sans compter l'obtention de licences de pêche en Mauritanie.

Au terme de son allocution, il a invité les populations du département de Saint-Louis à donner haut la main un deuxième mandat au candidat Macky Sall.