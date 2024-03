Campagne Présidentielle : Aïda Mbodj intronise Bassirou Diomaye Faye à Bambey

Devant une foule immense composée majoritairement de jeunes, à la place DVF située au cœur de la ville de Bambey, Aïda Mbodj surnommée la Linguère du Baol se réjouit d'accueillir dans son fief la caravane Diomaye Président. Elle a félicité les leaders et coordonnateurs pour leurs efforts colossaux pour la réussite du projet.



La Linguére du Baol ou encore ”Yayou Sonko” invite ses concitoyens du Baol a réédité l'exploit historique car selon elle, c'est Bambey qui a élu la première femme a siégé dans un conseil départemental et la première femme maire de Bambey.

« Faites de Diomaye le cinquième président du Sénégal comme vous l'avez fait dans le passé avec mon élection au conseil départemental, une première dans l'histoire du Sénégal», explique-t-elle devant une mobilisation rythmée par le slogan Sonko Moy Diomaye.



Falil Gadio et Alain Bonang