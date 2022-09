Campagne / Nos Vacances pour l'École : la COSYDEP sensibilise sur la prise en charge des questions émergentes.

S'intéresser à des recherches sur des points concernant l'éducation, les poser sur la table de discussion avec les acteurs et formuler un document qui sera remis aux autorités, afin qu'ils prennent une décision. Voilà l'ambition affichée par la Cosydep qui a organisé un panel ce Lundi 26 Septembre, à l'arène nationale de Pikine. Ce panel qui s'inscrit dans le cadre d'une préparation optimale de la rentrée scolaire 2022-2023, avait pour thème "la Prise en charge des questions émergentes."

Selon Mamadou Ndiaye, le responsable recherche et documentation de la Cosydep, la coalition a d'abord eu à statuer sur les attitudes dans un monde globalisé, numérisé et médiatisé, ensuite sur les financements innovants pour un système éducatif résilient, puis sur les approches efficaces pour une éducation aux valeurs, et enfin sur l'éducation face aux crise sanitaires et climatiques...