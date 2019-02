Campagne Électorale : La caravane des militants de PASTEF attaquée au quartier Pikine de Saint-Louis (quatre personnes blessées)

La scène s’est déroulée à Pikine en marge du meeting du président Macky Sall à Saint-Louis.



« Alors que nous rentrions tranquillement d’une caravane autorisée par le Préfet, des marrons du feu nous ont attaqués », relate Djibril Dieng, le vice-président de Pastef/ Saint-Louis. « Ils étaient armés de machettes, de barre de fer et de bombes lacrymogènes. Nos camarades ont été violentés et tabassés avec une rage inouïe », a déploré le militant d’Ousmane Sonko. « Certains ont voulu trouver refuge dans une maison, ils les ont rattrapés et frappés », a-t-il ajouté.



Quatre personnes touchées nécessitent des points de suture. Ils bénéficient actuellement de soins au centre de santé Ousmane Ngom.