Campagne Agricole / Dr Souleymane Diop, DRDR de Kaolack : "Pour les mises en place, nous sommes environ à 95% pour les semences d'arachide…"

Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Kaolack qui a pris part à la tournée de la délégation du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural dans le bassin arachidier, a donné les statistiques par rapport à la mise en place des semences et du matériel agricole dans le Saloum. "Au niveau de la région, nous avons reçu 2.000 semoirs, 60 charrettes équines... Pour les mises en place, nous sommes environ à 95% pour les semences d'arachide et pour les espèces diverses, nous tournons autour de 50%..."