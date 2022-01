Campagne 2022 à Dakar : Pape Diop Bokk Gis-Gis décroche le responsable du parti Nay leer à Yoff...

La campagne électorale bat son plein sur l'étendue du territoire national, et les candidats en lice continuent leur pêche aux voix.



Ainsi, la coalition dirigée par Pape Diop, Bokk Gis-Gis, continue de rallier à leur cause des responsables politiques dans les différentes localités de Dakar. C'est le cas du responsable politique de Nay leer à Yoff, Moustapha Fall. Un acte qui, pour le leader Pape Diop, signe le début du processus de reconquête de tous les bastions perdus par la grande coalition Bokk Gis-Gis. "Aujourd'hui, je tiens à préciser que les gens sont là par conviction et non pour de l'argent. Ils ont consulté notre programme et je pense que c'est le meilleur programme", a-t-il déclaré.



D'autres viendront nous rejoindre, nous les attendons impatiemment", confie encore Pape Diop qui ajoute : "les ralliés sont venus, parce que nous avons un programme ambitieux et réalisable..."