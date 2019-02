Campagne 2019 / Le discours musclé de Issa Sall : « Les habitants de Kédougou sont les plus pauvres du Sénégal ! »

Après 8h de caravane et pas moins de quatre véhicules tombés en panne en cours de route, le professeur Issa Sall s'est indigné de la situation chaotique de la région de Kédougou. Avec ses 16 800 km² et ses 150 000 habitants, pourtant Kédougou est considéré par le candidat du PUR comme une zone laissée à elle-même : " Kédougou est l'une des régions les plus riches du Sénégal avec des ressources minières abondantes, dont l'or. Pourtant les habitants de Kédougou sont les plus pauvres du Sénégal" a-t'il déploré sans détours, avant de promettre de faire de la région une sur priorité sur tous les plans...