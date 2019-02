Campagne 2019 - Issa Sall accuse Abdoulaye Timbo de sabotage : " Il a tout fait pour que le PUR ne tienne pas son meeting au Stade Alassane Djigo! "

D’emblée le candidat Issa Sall a dénoncé le maire de Pikine Abdoulaye Timbo pour avoir voulu saboter son meeting d’ouverture de campagne à Pikine Guinaw Rails. En effet, selon le Pr Sall qui s’exprimait devant ses militants, le maire de Pikine a tout fait pour empêcher la tenue de leur meeting d'ouverture au stade Alassane Djigo : « On ne nous a pas autorisé le Stade Alassane Djigo, le politicien, maire de la ville de Pikine et oncle du président a tout fait pour que le meeting du PUR ne se tienne pas dans le stade Alassane Djigo! » Une accusation à peine voilée par le professeur Sall qui a précisé que l'autorisation leur a été refusée dans les derniers moments précédent leur meeting de ce dimanche 3 février 2019. Un acte qu'il juge irresponsable et mesquin de la part des autorités qu'il n'a pas manqué de qualifier de comploteurs. Pour rappel, le même incident s'était produit lors de l'investiture du professeur Issa Sall. Ce dernier s'était vu refuser l'accès du Dakar Arena pour y tenir son meeting d'investiture...