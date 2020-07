À Kaffrine, les femmes ont répondu favorablement à la campagne "une femme, un masque" initiée par la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



Le comité qui s'est occupé de la collecte, avec à sa tête Madame Socé Diop Dione, a pu mobiliser les femmes de Koungheul, Malem Hodar, Kaffrine et Birkilane. Ces dernières ont d'ailleurs dépassé de loin le quota qui leur a été alloué en mettant sur la table 46.000 masques contre 43.000. Ceci a été rendu possible grâce à l'engagement des femmes de la région, mais aussi aux bonnes volontés, a révélé Madame Dione.



La cérémonie s'est déroulée en présence de l'adjointe au gouverneur de Kaffrine, Tiguida Wagué, du préfet, Amadoune Diop etc... D'ailleurs, ces masques seront mis à la disposition de la population, notamment dans les maisons, les Daaras, les marchés hebdomadaires, les points de vente de moutons (Tabaski) entre autres...