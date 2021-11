Camp pénal : une fouille de routine dégénère, un garde pénitentiaire blessé et plusieurs téléphones saisis dans les cellules

Une fouille de routine dans les cellules de la prison du Camp Pénal de liberté 6 a dégénéré suite à une altercation entre prisonniers. En effet, après avoir passé au peigne fin une cellule, les gardes ont été informés d’une bataille rangée entre détenus. L’un d’entre eux avait été accusé par ses camarades de chambre d’être un informateur. Les matons ont pris rapidement l’ampleur de la situation et fait évacuer la chambre. Le calme revenu, ils ont ainsi demandé aux prisonniers de réintégrer celle-ci. Ce que les internés ont refusé.

Les gardes feront usage de leur grenades lacrymogènes pour contraindre les récalcitrants, qui ont eux aussi riposté à coup de pierres. Un blessé a été enregistré du côté des gardes, et les caméras de surveillance ont été aussi prises pour cible par les détenus. Un prisonnier dans la bousculade a été blessé légèrement. La situation a pu être maitrisée avant midi et tous les prisonniers remis en cellules.

Notons que lors de la fouille beaucoup de téléphones portables ont été saisis dans les cellules par les gardes pénitentiaires...