Camp pénal : L’AJEDOF offre des dons et initie un élan de solidarité avec les femmes en détention.

En cette période de Ramadan, mois de partage, de communion et surtout de solidarité, les jeunes de Ouest Foire se sont rendus ce jeudi 30 mai au camp pénal de Liberté 6 afin de communier et nouer un élan de solidarité avec les femmes en détention. Réunis autour de l’Association des jeunes engagés pour le développement de Ouest Foire (AJEDOF), ses citoyens modèles ont offert des dons aux femmes en détention à la maison d’arrêt de Liberté 6. Un geste symbolique magnifié par les responsables de l’établissement pénitentiaire, mais aussi les détenues.

Pour Mouhamadou Rasssoul Thiam, chargé de communication de ladite association, cette action sociale vise principalement à appuyer les femmes, les mères privées de liberté en leur dotant des denrées alimentaires et divers produits, mais aussi en leur montrer qu’elles ne sont point en marge de la société. D’autres actions de solidarité vont être menées par ce collectif d’ici la fin du mois de Ramadan.