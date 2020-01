Camp pénal : Cheikh Ahmet Tidiane Ba, en appoint aux détenues.

Elles sont dans une situation certes difficile, en vie carcérale, mais elles sont toutes des citoyennes qui ont besoin soutien. Ce lundi, la cellule d’appui pour le triomphe du Benno s’est déplacée pour s’enquérir de la situation des détenues du camp pénal. Accompagnée par leur mentor, le directeur de la caisse de dépôts et de consignations, la CATB est venue offrir à ces dames du camp pénal des lots de matériel dont elles auront besoin pour leur séjour carcéral. « Nous sommes venus en communion voir nos sœurs pour partager avec elles le peu que nous avons pour leur venir ainsi en soutien », déclare l’ancien directeur des impôts et des domaines. Au-delà de son désir de pérenniser ses actions concrètes, Cheikh Ahmed Tidiane Ba confirmera au cours de son interview son désir de nouer ce partenariat qui a été évoqué par le lieutenant Nogaye Sène, à travers l’association CATB et de voir les possibilités de sa mise en œuvre.