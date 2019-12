Camp de chirurgie de la fistule obstétricale à Kolda : Une quarantaine de femmes fistuleuses prises en charge…

Ce ne sont pas moins de 40 femmes qui ont été prises en charge par le camp de chirurgie obstétricale établi au sein de l’hôpital régional de Kolda à ce jour. Et cette prise en charge est le fruit d’une coopération entre le ministère de la santé, l’UNFPA et l’AMREF afin de soulager ces femmes de ce mal. En marge de ce camp, une visite a été effectuée par les autorités, ce mardi 17 novembre, dans le camp afin de constater l’effectivité des travaux.



« La fistule est considérée comme une maladie honteuse. C’est la raison pour laquelle l’UNFPA intervient pour que vraiment cette dignité soit restaurée pour ces femmes-là. Et pour reprendre leur dignité nous les appuyons financièrement pour leur réinsertion socio-économique. Nous avons greffé une autre composante, c’est de faire en sorte que les femmes ayant été réparées et guéries soient constituées en réseau pour former des championnes pour la sensibilisation contre la fistule », déclare Moussa Mané, expert UNFPA de l’axe sud au camp de réparation de la fistule obstétricale, ce mardi 17 novembre.



Dans la foulée, il poursuit : «c’est une maladie comme les autres qui arrive pendant l’accouchement. Donc il y a un problème qu’il faut régler au niveau de la prévention et du système sanitaire. Mais au niveau communautaire aussi, il faut accepter que ces femmes aient été affectées en donnant la vie. Donc elles ne méritent pas d’être stigmatisées, ni isolées socialement. Au contraire, elles doivent être intégrées dans la société et accompagnées sur le plan psychologique afin qu’elles aient le courage de se soigner. Au passage je loue le courage des ONG (fodde) et des organismes (plateforme des femmes pour la paix en Casamance) qui ont joué un rôle très important dans la sensibilisation et la récupération des femmes fistuleuses ».



Pour le docteur Issa Labou, urologue et chirurgien du camp, « nous sommes aujourd’hui à une quarantaine de malades pris en charge. Beaucoup d’efforts ont été consentis dans la lutte contre la fistule. C’est pourquoi, elle recule considérablement et devient rare de plus en plus dans notre pays. C’est presque rare aujourd’hui, d’avoir des fistules fraîches. Et la tranche d’âge des femmes que nous avons reçues en intervention, cette année varie entre 30 et 40 ans ».



L’expert de l’UNFPA d’expliquer les raisons du camp : « Le camp de fistule fait partie du mandat de l’UNFPA. Nous avons le mandat d’intervenir dans le cadre de la fistule et surtout de restaurer la dignité des femmes. En partenariat avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre du 8e programme, on appuie le ministère de la santé et les ONG contre ce fléau. L’Unfpa joue un rôle technique et financier puisque nous sommes une agence des Nations Unies en charge de la santé de reproduction et de la lutte contre la fistule. Et c’est dans ce cadre que nous travaillons avec la direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME) pour le traitement de la fistule. L’autre point aussi, est que nous prenons en charge les femmes sur toute la chaîne en passant par le transport, l’hébergement jusqu’au traitement... »