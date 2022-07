Camp Pénal de Koutal : Les détenus annoncent une grève de la faim illimitée et interpellent le ministre de la justice.

Au Camp pénal de Koutal, 400 détenus viennent de faire deux jours sans boire, ni manger sous le chaud soleil du Saloum.



En grève de la faim illimitée, ces derniers demandent à parler au ministre de la justice. Ce matin, le chef de cour et son adjoint ont tenté de les raisonner, mais c'était sans compter avec la détermination des grévistes.



Leur plate-forme revendicative tourne autour de quelques points : une meilleure condition de détention à travers une consommation saine et variée; une mise à disposition des remises de peine; un traitement équitable entre les détenus etc...