Camp Pénal de Koutal : Des détenus en mouvement d'humeur, refusent de s'alimenter.

Au camp pénal de Koutal, les détenus sont très remontés contre l'administration pénitentiaire et les autorités judiciaires.



Depuis hier nuit, ils ont décidé d'observer une grève de la faim dans le but de fustiger leurs dures conditions de détention (la nourriture et le gîte).



L'absence de remise de peines depuis des années est aussi décriée par les grévistes, qui par ricochet, fustigent le comportement de certains gardes pénitentiaires par rapport à la gestion discriminatoire au sein des différentes chambres.



Nous y reviendrons...