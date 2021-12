Camp Idrissa Fall : L’espace Élèves-Etudiants mis en service après l’inauguration du chef de l’État.

En plus de l’Institut de défense et de sécurité, le président de la République, en compagnie du ministre des Forces Armées Sidiki Kaba et du général de corps d’armée Cheikh Wade, a inauguré l’Espace Élèves-Étudiants du Camp Idrissa Fall.



Offert au Chef de l’État et à l’armée par Africa Bloom, l’Espace Élèves-Étudiants est ouvert au sein du camp pour les enfants des militaires mais aussi pour les militaires eux-mêmes. Un espace de lecture mais aussi de révision et d’apprentissage.



Se réjouissant de la touche nationale même si, comme il le souligne l’expérience et l’expertise étrangère sont importantes, le président de la République se dit heureux de voir le camp disposer d’un espace de lecture pour maximiser la culture générale des médecins mais aussi de leurs enfants.



Le directeur de l’institut a salué l’apport à travers le partenariat de Africa Bloom qui a réfectionné et construit plus d’une trentaine de bâtiments et effectué les travaux de la voirie composée de pavage et d’espaces verts.