C’est une information de Khalifa Sall. En retraçant leur parcours avant les arrestations, le leader de l’opposition a annoncé que Barthélemy Dias, Ousmane Sonko et Malick Gakou viennent de recevoir la notification de leur arrestation.



Khalifa Sall de dire « ils m’ont fait attendre au camp Abdou Diassé pendant 1 heure avant de venir me dire qu’ils allaient les libérer d’ici ce soir. Confiants, Déthié Fall et moi sommes partis en convainquant les partisans aussi de partir. C’est arrivée ici, que nous camarades (Sonko, Barth et Gakou) nous ont appelés pour nous informer de leur arrestation. Ils nous ont dit qu’ils avaient déjà reçu la notification. Ceci montre le recul de la démocratie au Sénégal car quand des autorités ne respectent pas leur parole, c’est grave

… »