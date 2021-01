Camions maliens de Mbao : le cri de cœur d’une résidente « lorsque l’on cessera de s’indigner, on sera mort »

Les camions « Maliens » de Mbao continuent de causer du tort aux habitants des « Cités Sipres », « Ndèye Marie » etc. qui se disent « en état de siège » par lesdits camions. C’est même un problème de sécurité, a déploré la conseillère municipale Mme Aminata Diao, qui habite la Cité Sipres et ainsi dénonce l’inertie des autorités avec la non application de l’arrêté pris pourtant par la municipalité et qui interdit leur stationnement. Elle a d’ailleurs attiré l’attention du ministre de l’environnement habitant lui-même la Cité. « Quand il y a une nuisance sur des communautés, il y a un problème de développement durable », a-t-elle rappelé. Indiquant enfin que les populations de ces quartiers ne sont pas prêtes de se se conformer à cette situation qui est une vraie calamité pour elles...