Cameroun : Le président Paul Biya convoque un « grand dialogue national » dès la fin de ce mois

C’est pour un Cameroun uni et indivisible que le président camerounais Paul Biya a tenu avec précision, à convoquer « un grand dialogue national » pour constituer une ligne de fédéralisme et apporter une solution à cette crise qui sévit dans le pays depuis quelque temps.



Cette persécution de la minorité anglophone par la majorité francophone n’est pas une chose qui va probablement plaire au président qui estime que : « l’essentiel est de savoir que l’avenir de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest est bien dans la République ».



C’est dire à ce niveau, que cette crise anglophone qui sévit depuis plus d’un an et qui voit les violences entre sécessionnistes armés et forces gouvernementales préoccupe tant le président qui veut y mettre un terme. Cette situation de crise qui mérite une attention particulière des différentes forces de la République va probablement connaître une autre tournure après cette initiative tendant vers ce « grand dialogue national » et permettre ainsi de répondre positivement aux aspirations profondes des populations du Nord-ouest et du Sud-ouest.