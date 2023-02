Cameroun : Arrestations de trois (3) suspects cités dans l’assassinat du journaliste Martinez Zogo

L’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, le journaliste Bruno Bidjang et le colonel retraité Raymond Thomas Etoundi Nsoe cités dans l’affaire de l’assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo ont tous fait l’objet d’une interpellation, lundi. Ces derniers ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête.

L’influent homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga dont le nom revenait souvent dans les dénonciations que faisait Martinez Zogo dans sa quotidienne ‘’Embouteillage’’ très suivie à Yaoundé et traitant des sujets liés à la corruption et au détournement de fonds, a été le premier à être arrêté. Il été interpellé aux aurores selon Rfi, peu avant 6h chez lui, à Yaoundé. Il a carrément été tiré du lit et prié de suivre la forte équipe de policiers et de gendarmes qui a procédé à son arrestation.

Dans le même temps, une autre équipe se déployait chez l’un de ses principaux collaborateurs, le journaliste Bruno Bidjang, Directeur général du groupe de médias de Belinga. Dans ces arrestations figurent aussi l’ancien commandant de la Garde présidentielle, le colonel retraité Raymond Thomas Etoundi Nsoe, connu pour être le beau-père de Jean-Pierre Amougou Belinga.

Tous les trois ont été amenés dans les locaux du secrétariat d’État à la défense (SED) pour être entendus. Au sein du très redouté SED sont concentrées les enquêtes liées à l’assassinat du journaliste Zogo par le biais d’une commission d’enquête mixte police-gendarmerie mise sur pied dans le cadre des investigations ordonnées par le président Paul Biya.

Dans l'après-midi du même jour, malgré une tentative de résistance de ses proches, la résidence de Jean-Pierre Amougou Belinga a été perquisitionnée ainsi que le siège de la télévision Vision 4. Les téléphones de toutes les personnes interpellées sont aussi en exploitation.

Cité régulièrement dans cette affaire comme pouvant être le ou l’un des commanditaires de l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga a toujours réfuté en privé ces accusations. L’enquête pour déterminer les circonstances de la mort du journaliste et les principales personnes impliquées suit son cours.