Cambrioleurs de Saly : Lié d'amitié avec Cheikh Ibra Sylla depuis leur séjour à la Mac de Diourbel, Boy Djinné le « sollicite » pour un million de francs

Dakaractu avait révélé hier en exclusivité l’arrestation d’une bande de malfaiteurs qui écumaient la station balnéaire de Saly et qui prenaient pour cible des magasins et des multiservices. Mis hors d’état de nuire par le commissariat de Saly Portudal et présentés à la presse, les quatre éléments de cette bande ont tous reconnu les faits. Et mieux, des corrélations ont pu être faites avec des cambriolages qui ont été commis récemment dans le secteur. Mais que sait-on de cette bande?

La première chose est qu’ils sont tous des repris de justice et ont lié amitié alors qu’ils étaient en séjour carcéral à la prison de Diourbel. Le cerveau présumé de cette bande Cheikh Ibra Sylla (domicilié à Yoff) avait été condamné pour des faits similaires à 10 ans de prison en 2017. Il avait été libéré provisoirement grâce à l’entregent de personnalités haut placés. La bande avec laquelle il trainait continue elle, de purger la même peine.

Cheikh Ibra Sylla ne s’est pas pour autant repenti en reconstituant une nouvelle bande avec Abdoulaye Nar Fall et Pape Djiby Nam entre autres interpellés à Saly dans la nuit du 9 au 10 août. Cette bande avait lors du passage de « Boy Djinné » à la prison de Diourbel, noué amitié avec lui et le tenait au courant de toutes leurs activités. C’est la raison pour laquelle comme l’ont annoncé nos confrères de « Libération », Baye Modou Fall a appelé au téléphone Cheikh Ibra Sylla, en ignorant bien sûr qu’il était dans les liens de la détention pour lui demander la somme d’un million de francs CFA pour régler des problèmes personnels. Un fait qui en dit long sur l’implication prouvée ou pas de « Boy Djinné » dans de nombreuses affaires de cambriolage.