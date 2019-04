Cambriolages et vol de bétails : démantèlement d’un réseau de Malfaiteurs à Nguekhokh

Une bande de malfaiteurs reconnue sur le vol de bétails et les cambriolages vient de tomber sous les filets de la brigade de Gendarmerie de Nguékhokh. Selon la Division communication de la gendarmerie qui donne l’information, c’est à la suite d’un vol à main armée, portant sur quatre (04) moutons au quartier de Diamaguène Nguékhokh dans le département de Mbour et orchestré dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril 2019, qu’une enquête a été ouverte. Le cerveau de la bande sera reconnu et localisé avec la collaboration de la victime dès le lendemain. Des investigations menées ont permis de mettre la main, le même jour, sur le reste de la bande qui commettait leurs forfaits dans la zone a ajouté la même source.

Au nombre de six (06), les délinquants détenaient un important lot de matériels qui leur facilitait les cambriolages et les attaques de toutes natures. Au total lit-on dans le communiqué de la Gendarmerie, quatre (04) moutons, une (01) arme à feu, dix-neuf (19) cartouches de calibre 12, quinze (15) marteaux, une (01) hache, un (01) arrache clous, un (01) marteau, une (01) griffe, une (01) perceuse et onze (11) téléphones portables ont été saisis par devers eux.

Le vol de bétail et les attaques à main armée étant récurrent ces derniers temps, des dispositions particulières ont été prises par le commandement pour éradiquer ces fléaux qui perturbent la quiétude des citoyens.