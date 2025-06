Cambriolage violent à Somone : Trois membres d’un gang arrêtés après le vol spectaculaire d’une bergerie

Ce qui s’est passé dans la nuit du 3 juin 2025 à Somone ressemble à une scène de film… mais les victimes, elles, n’en rient pas. Dans une attaque d’une rare audace, une bande de sept malfaiteurs a dévalisé la bergerie d’un riche émigré de la localité, Ibrahima Sow, emportant 13 vaches, 17 moutons de race et 22 chèvres, après avoir ligoté les trois vigiles présents sur les lieux.Mais deux semaines après le forfait, la chute d’une partie du gang a commencé. Grâce à un travail minutieux de la Brigade de recherches de Saly Portudal, trois des auteurs présumés ont été identifiés et arrêtés.

Les caméras de surveillance, pièces maîtresses de l’enquête



C’est l’exploitation des images de vidéosurveillance qui a permis aux enquêteurs de faire un premier grand pas. M. Bâ, 20 ans, reconnu formellement sur les images, a été interpellé à son domicile. Lors de son audition, il finit par passer aux aveux et livre le nom d’un complice : A. Sow, 21 ans, arrêté dans la foulée.



Confrontés aux preuves, les deux jeunes hommes confessent leur participation active dans le cambriolage armé, et décrivent en détail leur mode opératoire. Ensemble, ils révèlent l’identité d’un troisième membre de la bande : M. Ba, 19 ans, retrouvé et arrêté à Mbaye Danayél, dans la commune de Nguékokh.



Des voisins parmi les cambrioleurs



Les révélations vont crescendo. Les deux premiers malfaiteurs arrêtés sont en réalité des voisins directs de la victime, habitant le quartier Peulga de Somone. Une proximité qui aurait sans doute facilité la surveillance et l’exécution du plan criminel. Lors des perquisitions à leurs domiciles, les enquêteurs découvrent des vêtements et des armes blanches utilisés durant le cambriolage.





Direction prison pour les trois comparses



Les trois individus, déférés mercredi dernier au parquet, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils attendent désormais leur procès pendant que la traque des quatre autres membres du gang se poursuit activement.