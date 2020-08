Cambriolage du magasin Chinois : Les deux nouveaux suspects interpellés par la Dic, inculpés pour...

Les deux nouveaux suspects interpellés le vendredi 14 août 2020, par la Division des investigations criminelles, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt ce mardi 18 août 2020 par le juge d'instruction. Il s'agit de Mohamed Bakhao Thiam interpellé dans la région de Ziguinchoret de Alioune Diagne à la Cité Mixta, dans le cadre de l'affaire du cambriolage du magasin d'un ressortissant chinois.



En effet, le journaliste Mohamed Bakhao Thiam et l'agent immobilier Alioune Diagne sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences, port d'arme et usage de véhicules, usurpation de fonction et blanchiment de capitaux.



Pour rappel, dans la nuit du 21 juillet 2020, cinq personnes avaient fait irruption dans le magasin d'un ressortissant chinois. Lors de ce braquage, les malfaiteurs avaient pu emporter une somme de 70 millions. Quatre d'entre eux ont été interpellés. Le seul restant du groupe, qui est actuellement en cavale, est activement recherché par la Dic. Nous y reviendrons...