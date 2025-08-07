Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son non compétence dans cette zone

Suite à la diffusion d'informations relatives à un cambriolage violent survenu dans la nuit du 5 août 2025 dans une villa de la résidence "Les Diamantines", le commissariat urbain de Saly a tenu à apporter des précisions importantes.



Dans une note à la presse, le Commissaire Oumar Mbaye a clarifié la compétence territoriale de ses services.



Un dossier qui relève de la gendarmerie

Le commissariat de Saly confirme avoir enregistré une déclaration de cambriolage dans une villa située à la Résidence "Les Diamantines", près du village de Nguerigne. Cependant, après vérification, il s'est avéré que la villa se trouve sur le territoire de la commune de Sindia, et donc hors du secteur de compétence du commissariat.



L’affaire ne relevant pas de son ressort territorial, le responsable de la villa a été invité à se rapprocher de la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente pour les besoins de l'enquête.



Un crime d'une grande violence

Cette mise au point intervient alors que l’affaire continue de susciter l’émoi sur la Petite Côte en raison de la violence des faits rapportés : un viol collectif, des agressions physiques et un vol de plus de 10 millions de FCFA en numéraire et en bijoux.



Le commissariat de Saly a ainsi appelé à la responsabilité dans la diffusion des informations, afin d’éviter toute confusion ou attribution erronée à ses services.