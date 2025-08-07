Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son non compétence dans cette zone


Cambriolage à la Résidence « Les Diamantines » : Le Commissariat de Saly précise son non compétence dans cette zone
Suite à la diffusion d'informations relatives à un cambriolage violent survenu dans la nuit du 5 août 2025 dans une villa de la résidence "Les Diamantines", le commissariat urbain de Saly a tenu à apporter des précisions importantes.

Dans une note à la presse, le Commissaire Oumar Mbaye a clarifié la compétence territoriale de ses services.

Un dossier qui relève de la gendarmerie
Le commissariat de Saly confirme avoir enregistré une déclaration de cambriolage dans une villa située à la Résidence "Les Diamantines", près du village de Nguerigne. Cependant, après vérification, il s'est avéré que la villa se trouve sur le territoire de la commune de Sindia, et donc hors du secteur de compétence du commissariat.

L’affaire ne relevant pas de son ressort territorial, le responsable de la villa a été invité à se rapprocher de la Brigade de Gendarmerie territorialement compétente pour les besoins de l'enquête.

Un crime d'une grande violence
Cette mise au point intervient alors que l’affaire continue de susciter l’émoi sur la Petite Côte en raison de la violence des faits rapportés : un viol collectif, des agressions physiques et un vol de plus de 10 millions de FCFA en numéraire et en bijoux.

Le commissariat de Saly a ainsi appelé à la responsabilité dans la diffusion des informations, afin d’éviter toute confusion ou attribution erronée à ses services.
Autres articles
Jeudi 7 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 :

[ Entretien] Résultats catastrophiques à l’Examen d’État des Sages-femmes 2025 : "Il y a un problème de qualité de formation, de compétence des enseignants et de conditions d'encadrement", déplore la présidente de l’ANSFES - 07/08/2025

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations

TOUBA – Les pieds dans l’eau, un père de famille s’indigne des manipulations politiques autour des inondations - 07/08/2025

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani

Nuit d’horreur à Mbour : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani - 07/08/2025

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé - 06/08/2025

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou - 06/08/2025

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. »

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. » - 06/08/2025

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés - 06/08/2025

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye - 06/08/2025

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions !

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions ! - 06/08/2025

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie - 06/08/2025

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP - 06/08/2025

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit »

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit » - 05/08/2025

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire »

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire » - 05/08/2025

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti !

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti ! - 05/08/2025

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye »

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye » - 05/08/2025

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie - 05/08/2025

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire - 05/08/2025

« Je ne suis pas Kocc Barma ! je suis qu’un... » – El Hadji Babacar Dioum Alias Kocc nie tout devant le doyen des juges dans l’affaire des contenus sulfureux

« Je ne suis pas Kocc Barma ! je suis qu’un... » – El Hadji Babacar Dioum Alias Kocc nie tout devant le doyen des juges dans l’affaire des contenus sulfureux - 05/08/2025

MAGAL 2025- Promesse non tenue ? Le ministre de la Santé s’explique sur les 800 millions annoncés pour les hôpitaux de Touba l’an dernier et qui n’ont jamais été versés …

MAGAL 2025- Promesse non tenue ? Le ministre de la Santé s’explique sur les 800 millions annoncés pour les hôpitaux de Touba l’an dernier et qui n’ont jamais été versés … - 05/08/2025

Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires : « Il faut qu’ils comprennent qu’avec leur statut, ils ne peuvent pas être des milliardaires »

Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires : « Il faut qu’ils comprennent qu’avec leur statut, ils ne peuvent pas être des milliardaires » - 04/08/2025

[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières

[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières - 04/08/2025

Disparités salariales dans l'administration : « Un dysfonctionnement à corriger », selon Ousmane Sonko

Disparités salariales dans l'administration : « Un dysfonctionnement à corriger », selon Ousmane Sonko - 04/08/2025

Grand-Yoff : 11 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation

Grand-Yoff : 11 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation - 04/08/2025

[ VIDEO ] TOUBA / Vue aérienne de la cité, 24 heures après la grosse pluie

[ VIDEO ] TOUBA / Vue aérienne de la cité, 24 heures après la grosse pluie - 04/08/2025

Crise d’autorité à Kaolack : l’État face à la société de l’instantané ( Par Adama Sow, journaliste )

Crise d’autorité à Kaolack : l’État face à la société de l’instantané ( Par Adama Sow, journaliste ) - 04/08/2025

« J’ai été envoyé par Dieu pour chasser Satan » — «Il travaillait pour Satan»: Boffou Diop tue le gardien d’une mosquée à Mbour dans une scène d’horreur mystique

« J’ai été envoyé par Dieu pour chasser Satan » — «Il travaillait pour Satan»: Boffou Diop tue le gardien d’une mosquée à Mbour dans une scène d’horreur mystique - 04/08/2025

“Bro, il ne parlera pas, il a assuré walahi” : El Hadji Assane Demba alias Leuk Daour dans les griffes de la DSC … Le bras droit de Kocc Barma rattrapé par ses propres pièges

“Bro, il ne parlera pas, il a assuré walahi” : El Hadji Assane Demba alias Leuk Daour dans les griffes de la DSC … Le bras droit de Kocc Barma rattrapé par ses propres pièges - 04/08/2025

[ VIDEO ] Lutte : Franc ndiago foudroie Eumeu Sène en moins de 3 minute

[ VIDEO ] Lutte : Franc ndiago foudroie Eumeu Sène en moins de 3 minute - 03/08/2025

Réseau de dealers démantelé entre Grand Yoff et Rufisque : trois trafiquants d’ecstasy arrêtés !

Réseau de dealers démantelé entre Grand Yoff et Rufisque : trois trafiquants d’ecstasy arrêtés ! - 03/08/2025

Dakar/Hanne Maristes : interpellation d’un trafiquant avec plusieurs conditionnements de chanvre indien

Dakar/Hanne Maristes : interpellation d’un trafiquant avec plusieurs conditionnements de chanvre indien - 03/08/2025

RSS Syndication