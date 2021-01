Cambriolage à Thioffack (Kaolack) : Les malfaiteurs interpellés par la police de Ndorong.

Les malfaiteurs qui dictaient leur loi à Thioffack ( commune de Kaolack), viennent d'être mis hors d'état de nuire. En effet, le commissariat de Ndorong est passé par là. Sur les 04 malfaiteurs qui ont dernièrement visité le domicile d'une commerçante, 03 d'entre eux ont été interpellés et déférés.



Pour rappel, leur dernière attaque rémonte à quelques jours. Munis d'armes à feu et de machettes, ils avaient visité le domicile d'une commerçante au quartier Thioffack, non loin du terminus. Usant d'un matelas pour escalader le mur, les malfrats avaient défoncé la porte de la boutique avant de mettre la main sur des marchandises et une somme de 150.000 Fcfa.



Avant de prendre la poudre d'escampette, ils étaient tombés sur les éléments de la police de Kaolack qui avaient été interpellés par la propriétaire de la maison du nom de S. Ndiongue. Il s'en était suivi des échanges de tirs d'armes...