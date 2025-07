Cambriolage à Diamniadio : un gang de dix personnes démantelé après un vol à 1,5 million FCFA

La quiétude de la cité Port 3, à Diamniadio, a été violemment troublée par un cambriolage survenu dans la semaine du 16 au 24 juillet 2025. Un vol par effraction qui a coûté à la victime la somme de 1 500 000 FCFA. L’affaire, confiée à la Brigade de gendarmerie de Diamniadio, a rapidement connu un tournant décisif grâce à l’efficacité des hommes du Commandant Tounkara.



Dès réception de la plainte, les gendarmes ont enclenché une enquête qui, en quelques jours, a conduit au démantèlement d’un réseau structuré de malfaiteurs. Les premières pistes ont mené les enquêteurs à un domicile suspect situé à seulement 500 mètres du lieu du cambriolage.



Le vendredi 25 juillet 2025, une opération minutieusement préparée a été déclenchée. Elle s’est soldée par l’arrestation de dix individus, tous soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire. Selon une source proche du dossier, les suspects auraient formé une véritable association criminelle spécialisée dans les vols nocturnes.



Les chefs d’inculpation qui pèsent sur eux sont lourds : association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit, menaces de violence sur des particuliers, et mise en danger de la vie d’autrui.



La perquisition effectuée sur les lieux a permis de saisir un important lot d’objets : huit téléphones portables de diverses marques, trois couteaux de cuisine, un tournevis, une pince, et plusieurs bouteilles d’alcool vides, signes probables de soirées bien arrosées après les coups.



Les dix suspects ont été placés en garde à vue puis déférés au parquet de Rufisque. Toutefois, l’enquête reste ouverte. Les gendarmes n’excluent pas la participation d’autres complices encore dans la nature, et cherchent à faire toute la lumière sur l’étendue des opérations de ce réseau.