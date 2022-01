Cambérène : Doun Pathé Mbengue rassure Abdoulaye Diouf Sarr pour une victoire écrasante au soir du 23 Janvier

Pour le candidat de la coalition BBY à la mairie de Cambérène, Abdoulaye Diouf Sarr reste le seul et l’unique choix pour les populations de Cambérène. Ce choix sera matérialisé au soir du 23 Janvier prochain. Car pour le candidat, Abdoulaye Diouf Sarr est un homme de défis qui a toujours œuvré pour une meilleure considération de la cité religieuse de Cambérène.







« Toutes les populations de Cambérène sont prêtes à faire de vous le prochain maire de Dakar. Car vous êtes un homme de défis et vous êtes largement à la hauteur pour relever les problèmes auxquels les populations de Dakar sont confrontées. Nous sommes optimistes que si vous êtes maire de Dakar, Cambérène sera bien représentée. Et soyez rassuré monsieur le ministre que Cambérène vous a choisi pour le prochain maire de la ville de Dakar », dira le candidat à la mairie de Cambérène à l’occasion d’une caravane qu’il conduisait avec Abdoulaye Diouf Sarr dans la cité religieuse...