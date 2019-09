Camarade Thiaye Diaby, s’en prendre au pouvoir souverain de nomination du Président Macky Sall est inacceptable!

Dans ta sortie inopportune critiquant les dernières décisions de nomination du Chef de l’Etat, tu t’en prends en des termes peu amènes à la décision du Président Macky Sall de nommer un de ses alliés. C’est tout simplement inacceptable! Je voudrais te rappeler que la Constitution du Sénégal confère au Président de la République le pouvoir de nommer aux fonctions civiles et militaires et cela en fonction de sa seule appréciation. En tant que militant de l’APR, il est tout simplement désolant que tu exprimes ta désapprobation publique en des termes tout aussi inacceptables. Je voudrais te demander solennellement de mettre un terme à ton attitude de défiance qui ne t’honore point. La discipline et le civisme, que tu prônes tant à travers ton engagement pour la salubrité publique, tu dois aussi te l’appliquer dans ta démarche politique.

Tu ne saurais point être militant du parti du Président Macky Sall et t’en prendre publiquement à ses décisions qui émanent de ses pouvoirs constitutionnels.

La discipline et le respect sont des éléments essentiels de l’engagement politique et je te demande de mettre immédiatement un terme à cette attitude inacceptable au sein de notre parti.



Cheikh Ndiaye

Responsable APR-Grand Yoff, Conseiller Spécial de la Présidente du CESE