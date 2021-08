Calendrier : Le lundi d'après 15 août n’est pas un jour férié (Ministère du travail)

Dans un communiqué, le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions a porté à la connaissance de l’opinion que le lundi suivant la 15 août n’est pas férié.



Le communiqué de préciser qu’un lundi suivant une fête légale n’est férié que si les fêtes légales de Korité et de Tabaski coïncident avec un dimanche. Ainsi, en vertu de la loi 74-52 du 4 novembre 1974, le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions appelle au respect de cette disposition particulièrement à l’occasion de ce cas similaire dans ce mois.