Café Ramadan / Talibouya Ba, Maire de Guet Ardo : « Le monde des rangs, des distances est terminé… On parle de smart village dans un monde digitalisé…Le Sénégal ne peut pas se développer sans le numérique. »

Le Sénégal numérique doit être une réalité dans un monde ou le digital prend de plus en plus de la place. Talibouya Ba, secrétaire général de l’agence sénégalaise pour la propriété intellectuelle, estime que dans un monde digitalisé, l’Afrique en général ne doit pas rater le train de la révolution numérique. Le Sénégal avec sa stratégie « Sénégal numérique 2025 », ambitionne de maintenir une position de pays leader innovant en Afrique dans le domaine du numérique. Le maire de Guet Ardo trouve ainsi pertinent le fast tract pour dématérialiser les procédures administratives en bannissant le monde des rangs et celui des distances pour évoluer dans un « smart village ». L’invité de ce numéro de Café Ramadan réclame par ailleurs la place de la jeunesse au moment des prises de décision...