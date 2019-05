Café Ramadan / Saliou Keita : « Le secteur informel est un maillon très essentiel pour l’économie...97% du tissu économique est composé par les PME »

Déguerpissement des ambulants et autres tabliers. Quelles mesures d'accompagnement et quelles stratégies mettre en place pour mieux gérer cette économie du trottoir? Pour Salihou Keïta il faut une agence nationale d'appui au secteur informel pour formaliser les ambulants. L'ancien Directeur de l'ANAMA qui magnifie l’opération de déguerpissement entreprise par le ministre Abdou Karim Fofana, avance tout de même qu'il faut des garde-fous pour mieux gérer le secteur informel qui est un maillon essentiel pour le développement du pays. Selon le secrétaire général de l'ANPEJ, 97 % du tissu économique est composé par les PME et la non structuration du secteur fait que chaque année ce sont des milliards de Fcfa qui échappent à la comptabilité nationale.

Le responsable politique qui estime que le dialogue national est une exigence démocratique, dit être candidat à la mairie de Dakar-Plateau. Salihou Keïta est l'invité de ce numéro de Café Ramadan...