Café Ramadan / Oustaz Seydina Ousmane Dia met fins aux équivoques : « Les rapports sexuels sont autorisés durant le mois béni, mais... »

Le mois de Ramadan est un pilier fondamental pour tout musulman qui a l’obligation de jeûner s’il n’en est pas dispensé par la loi islamique (Charia). C’est un mois de grâce et de partage, mais de promotion pour les actes de dévotion, si on en croit Oustaz Seydina Ousmane Dia. L’invité de l’émission Café Ramadan revient dans ce numéro sur le sens et les mérites de ce mois

En outre, le prédicateur a profité de cette occasion offerte par Dakaractu pour mettre fin aux équivoques relatifs à la vie conjugale pendant ce mois sacré. « Les rapports sexuels sont autorisés durant le mois béni, mais pas dans l’intervalle comprise entre l’appel de la prière de l’aube et l’heure de la rupture du jeûne proprement dit », a ainsi précisé Oustaz Seydina Ousmane Dia...