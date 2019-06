Café Ramadan / Dr Nafissatou Diouf, Journaliste : « Viol, il nous faut une société ou personne n’aura plus peur de dénoncer… Il faut que la peur change de camp… Il faut criminaliser le viol… Je suis intéressée par la politique »

Elle a été à la tête de la marche de l’initiative des femmes de Rufisque contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Nafissatou Diouf qui dénonce les cas de viol sur le genre demande à ce que le viol soit criminalisé. Son souhait est de s’ériger en sentinelle pour que cette loi du silence soit bannie dans la société. La journaliste compte mener un plaidoyer pour que la société n’ait plus à avoir peur de dénoncer. Pour elle, il faut que la peur change de camp. Et même si beaucoup d’efforts sont faits pour rendre à la personne humaine sa dignité, elle estime que beaucoup de choses restent encore à faire et son combat va continuer à ce niveau. Docteur en lettres, celle qui a sorti également un roman sur l’immigration clandestine se dit intéressée par la politique car il faut une touche féminine dans les communes.