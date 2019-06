Café Ramadan / Djiby Ciss, Pdg du groupe Solution : « Diass est l’avenir du Sénégal… Financer les jeunes et femmes, une plus-value pour développer la commune "

En finançant les femmes dans des projets pour booster l'entrepreneuriat et faire de l'emploi des jeunes un sacerdoce, Djiby Ciss président du groupe solution, appuie sur un levier important pour contribuer au développement de la commune de Diass. Son entreprise a, à son actif, accompagné plus de 2000 femmes réunies autour de GIE ainsi que de jeunes entrepreneurs pour un coût de financement global de 187 millions de Fcfa. L'opérateur économique qui est l'invité de ce dernier numéro de Café Ramadan, parle des potentialités de la commune de Diass et de ses opportunités avec l'Aibd dans un Sénégal en pleines mutations, non sans rappeler aux élus leurs responsabilités face aux problèmes récurrents que rencontre la population liés au manque d'eau et au problème de canalisation. En phase avec la politique du Chef d l'État, ce natif de Toglou Sérère affiche sans détour son ambition de changer le visage la commune de Diass qui, à l'en croire, constitue l’avenir du Sénégal...